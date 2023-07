Ciné en plein air « J’accuse » Musée de la Guerre de 1870 Loigny-la-Bataille, 16 septembre 2023, Loigny-la-Bataille.

Ciné en plein air « J’accuse » Samedi 16 septembre, 20h30 Musée de la Guerre de 1870 (prévoir sièges et plaids) 02 37 36 13 25 / contact@museedelaguerre1870.fr

Avec le coucher du soleil en toile de fond, les jardins du Musée de la guerre 1870 se transformeront ensuite en salle de cinéma à ciel ouvert pour accueillir la projection du film « J’accuse ». Et que serait une soirée cinéma sans sa machine à pop-corn sur roulettes ? Les spectateurs pourront ainsi goûter gratuitement du pop-corn réalisé sur place à partir de grains de maïs biologiques « Trésors de Beauce » issus de la Ferme des 3 Rois au Puiset (Janville-en-Beauce).

Quel est le pitch du film « J’accuse » sorti en 2019, réalisé par Roman Polanski et joué par Jean Dujardin, Louis Garrel et Emmanuelle Seigner ?

En 1894, Alfred Dreyfus, officier français d’origine alsacienne et de confession juive, est accusé de fournir des documents secrets français à l’Empire allemand. C’est le début de l’Affaire Dreyfus, qui explose en 1898 quand Émile Zola, convaincu de son innocence, adresse une lettre

« J’accuse…! » au Président de la République. Alors que l’affaire déchire la France et fait scandale dans le monde entier, le Colonel Picquart, à la tête du contre-espionnage, découvre l’ampleur d’une vaste machination judiciaire, bercée d’enjeux politiques et humains colossaux, et n’aura de cesse, dès lors, d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus, au péril de sa carrière puis de sa vie. À la croisée du film historique et du thriller d’espionnage, « J’accuse » dresse, en filigrane, le portrait d’une France abîmée par la guerre de 1870-1871, fragilisée par sa défaite face à l’armée prussienne qui s’est soldée par l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Dans un contexte politique qui rend le pays hargneux et antipathique vis-à-vis des Allemands, un combat pour l’honneur et la vérité s’avérera aussi nécessaire que difficile.

Le foodtruck « Yolo Pizza » sera présent sur la place du 2 décembre 1870 (tables et chaises à disposition).

Musée de la Guerre de 1870 Place du 2-décembre-1870 28140 Loigny-la-Bataille Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 72 84 http://www.museedelaguerre1870.fr Loigny-la-Bataille est un lieu de Mémoire sur la guerre de 1870. Après la chute de Metz et la capture de Napoléon III à Sedan, l’espoir renaît avec l’armée de la Loire qui s’avance pour délivrer Paris assiégé. Le front s’étale sur près de cent kilomètres. Le 2 décembre 1870, à Loigny, 40 000 français luttent contre 35 000 prussiens et bavarois. L’armée française fléchit, la brigade du Général de Sonis tente, dans une charge folle, de rétablir la situation. En son sein, les Zouaves Pontificaux du Colonel de Charette groupés derrière leur étendard « Cœur de Jésus, Sauvez la France » perdent les deux tiers de leur effectif. En cette fin de journée, on dénombre 9000 victimes françaises et germaniques.

Dans le mémorial (la nouvelle église), on découvrira l’histoire de la bataille au travers des tableaux, en passant par la crypte et l’ossuaire. Dans le musée est conservé le souvenir des soldats français (dont les Zouaves pontificaux) et des allemands : uniformes, armes, casques. Un chemin de la Mémoire permet de découvrir 10 sites autour Loigny dont la table d’orientation à la Croix de Sonis (400 m de Loigny en direction de Terminiers).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:30:00+02:00

Musée de la guerre de 1870