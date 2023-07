Reconstitution et visites guidées Musée de la Guerre de 1870 Loigny-la-Bataille, 16 septembre 2023, Loigny-la-Bataille.

Reconstitution d’un bivouac dans les jardins du musée, Démonstration et manipulation de militaria, Visites guidées du champ de bataille

Possibilité de pique-nique dans les jardins.

Musée de la Guerre de 1870 Place du 2-décembre-1870 28140 Loigny-la-Bataille Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 99 72 84 http://www.museedelaguerre1870.fr Loigny-la-Bataille est un lieu de Mémoire sur la guerre de 1870. Après la chute de Metz et la capture de Napoléon III à Sedan, l’espoir renaît avec l’armée de la Loire qui s’avance pour délivrer Paris assiégé. Le front s’étale sur près de cent kilomètres. Le 2 décembre 1870, à Loigny, 40 000 français luttent contre 35 000 prussiens et bavarois. L’armée française fléchit, la brigade du Général de Sonis tente, dans une charge folle, de rétablir la situation. En son sein, les Zouaves Pontificaux du Colonel de Charette groupés derrière leur étendard « Cœur de Jésus, Sauvez la France » perdent les deux tiers de leur effectif. En cette fin de journée, on dénombre 9000 victimes françaises et germaniques.

Dans le mémorial (la nouvelle église), on découvrira l’histoire de la bataille au travers des tableaux, en passant par la crypte et l’ossuaire. Dans le musée est conservé le souvenir des soldats français (dont les Zouaves pontificaux) et des allemands : uniformes, armes, casques. Un chemin de la Mémoire permet de découvrir 10 sites autour Loigny dont la table d’orientation à la Croix de Sonis (400 m de Loigny en direction de Terminiers).

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

