Visites flash dans l’exposition « Cabinet de curiosité ». Musée de la guerre de 1870, 13 mai 2023, Loigny-la-Bataille. Visites flash dans l’exposition « Cabinet de curiosité ». Samedi 13 mai, 19h30 Musée de la guerre de 1870 Le musée ouvrira ses portes laissant aux visiteurs la possibilité de se restaurer au food truck présent pour l’évènement, mais aussi de profiter des visites flash menées par une médiatrice dans l’exposition « Cabinet de curiosité ». Musée de la guerre de 1870 Place du 2 décembre 1870 28140 Loigny-la-Bataille Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 36 13 25 http://www.museedelaguerre1870.fr https://twitter.com/@Museeguerre1870 Après quatre années de travaux, Le musée de la Guerre de 1870 vous ouvre ses portes. Au sein d’une nouvelle scénographie, uniformes, casques, fusils, objets personnels, replongent le visiteur dans ce pan méconnu de l’histoire. Des animations immersives et tactiles permettent à chacun de rejouer la bataille de Loigny qui, le 2 décembre 1870, fit près de 9 000 victimes. L’aménagement de nouveaux espaces permettent une meilleure compréhension de notre histoire contemporaine : de la guerre de 1870, à la réconciliation franco-allemande et à la construction européenne. À 45 min de Chartres et Orléans. À 1h de Vendôme, Blois et Pithiviers Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

