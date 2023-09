Visite guidée « un musée d’aujourd’hui pour raconter l’histoire » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Visite guidée « un musée d’aujourd’hui pour raconter l’histoire » Musée de la Grande Guerre Meaux, 15 octobre 2023, Meaux. Visite guidée « un musée d’aujourd’hui pour raconter l’histoire » Dimanche 15 octobre, 15h00 Musée de la Grande Guerre Réservation en ligne Cette visite guidée vous plonge dans l’histoire de la construction de ce musée, un musée d’histoire et de société faisant le lien entre passé et présent.

Sur réservation

Cette visite guidée est éligible au Pass culture

Tarif : billet d’entrée + 2.5€ Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 32 14 18 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://museedelagrandeguerre.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

