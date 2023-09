Atelier jeune public « Crée ton musée » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Atelier jeune public « Crée ton musée » Musée de la Grande Guerre Meaux, 14 octobre 2023, Meaux. Atelier jeune public « Crée ton musée » Samedi 14 octobre, 15h00 Musée de la Grande Guerre Réservation en ligne Au cours de cet atelier, les enfants conçoivent le musée de leurs rêves en réalisant leur propre maquette.

De 8 à 10 ans – sur réservation – Billet d’entrée + 2.5€ Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://museedelagrandeguerre.tickeasy.com/fr-FR/accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00 Musée de la Grande Guerre Détails Catégories d’Évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Musée de la Grande Guerre Meaux latitude longitude 48.970103;2.905557

Musée de la Grande Guerre Meaux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/