Le musée vu par des étudiants en architecture

Seine-et-Marne Le musée vu par des étudiants en architecture Musée de la Grande Guerre Meaux, 14 octobre 2023, Meaux. Le musée vu par des étudiants en architecture Samedi 14 octobre, 11h00 Musée de la Grande Guerre Compris dans le billet d’entrée du musée – pas de réservation au préalable Une visite inédite avec des étudiants, axée sur l’architecture, pour plonger dans le décor de ce bâtiment s’intégrant parfaitement au paysage.

En partenariat avec l’École d’architecture de la ville & des territoires Paris-Est

Sans réservation Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-10-14T11:00:00+02:00 – 2023-10-14T13:00:00+02:00

