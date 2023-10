Cet évènement est passé Visite des collections permanentes Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Visite des collections permanentes Musée de la Grande Guerre Meaux, 13 mai 2023, Meaux. Visite des collections permanentes Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Grande Guerre gratuit – livrets-jeux à demander à l’accueil Venez découvrir les collections du musée en visite libre.

Nos parcours audioguidés vous permettront de découvrir le parcours permanent à travers la description d’objets ou par une histoire narrative.

Avec vos enfants, découvrez le musée avec nos livrets-jeux. Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.museedelagrandeguerre.com https://twitter.com/M2GMeaux Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. © Musée de la Grande Guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Didier Pazery Détails Catégories d’Évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux Departement Seine-et-Marne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Grande Guerre Meaux latitude longitude 48.970508;2.904025

