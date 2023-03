Exposition « Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre » Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne

Exposition « Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre » Musée de la Grande Guerre, 13 mai 2023, Meaux. Exposition « Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre » Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Grande Guerre Accès libre Labellisée d’intérêt national par le Ministère de la Culture, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du musée de la Grande Guerre consacrée aux infirmières de la Première Guerre mondiale.

Avec leur silhouette blanche, les infirmières sont des figures incontournables des sociétés en guerre, mais elles taisent souvent leurs souffrances et de leurs difficultés.

Par les objets, les tenues et les fonds documentaires du musée mais aussi de différents prêteurs, retrouvez des témoignages de leur engagement sur le front mais aussi à l’arrière auprès des populations civiles entre 1914 et 1918.

#expoInfirmieres1418 Plus d’information sur https://www.museedelagrandeguerre.com/programmes/expositions/exposition-infirmieres1418/ Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France http://www.museedelagrandeguerre.com https://twitter.com/M2GMeaux [{« link »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/programmes/expositions/exposition-infirmieres1418/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui. © Musée de la Grande Guerre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©musée de la Grande Guerre

Détails Catégories d’Évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Grande Guerre Adresse Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux Ville Meaux Departement Seine-et-Marne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Grande Guerre Meaux

Musée de la Grande Guerre Meaux Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meaux/

Exposition « Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre » Musée de la Grande Guerre 2023-05-13 was last modified: by Exposition « Infirmières, héroïnes silencieuses de la Grande Guerre » Musée de la Grande Guerre Musée de la Grande Guerre 13 mai 2023 Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux

Meaux Seine-et-Marne