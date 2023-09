Cet évènement est passé Escape Game au musée de la Gendarmerie nationale Musée de la gendarmerie nationale Melun Catégories d’Évènement: Melun

Seine-et-Marne Escape Game au musée de la Gendarmerie nationale Musée de la gendarmerie nationale Melun, 16 septembre 2023, Melun. Escape Game au musée de la Gendarmerie nationale 16 et 17 septembre Musée de la gendarmerie nationale Nouvel Escape Game : Immergez-vous dans l’intrigue de notre toute nouvelle activité ! Explorez le bureau du conservateur, résolvez des énigmes et percez le mystère derrière la disparition d’un objet de collection. Êtes-vous prêts à relever ce défi en 15 minutes chrono ? Joignez-vous à nous pour célébrer le patrimoine vivant et l’héritage sportif au Musée de la Gendarmerie Nationale lors des Journées Européennes du Patrimoine 2023. ♿️ Le Musée de la Gendarmerie Nationale est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de garantir une expérience enrichissante et inclusive pour tous. Musée de la gendarmerie nationale 1-3 rue Émile-Leclerc 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 14 54 64 http://gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

