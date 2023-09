Expérience Sportive Inédite au musée de la Gendarmerie nationale Musée de la gendarmerie nationale Melun, 16 septembre 2023, Melun.

Expérience Sportive Inédite au musée de la Gendarmerie nationale 16 et 17 septembre Musée de la gendarmerie nationale

Vivez une Expérience Sportive Inédite : Participez à une course d’orientation autour du musée ou testez vos compétences sur le parcours sportif situé sur le parvis. Plongez dans l’univers de l’entraînement sportif des militaires de la gendarmerie et découvrez les défis qu’ils relèvent au quotidien.

Note : Les départs pour la course d’orientation et le parcours sportif seront organisés tout au long de la journée.

♿️ Le Musée de la Gendarmerie Nationale est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de garantir une expérience enrichissante et inclusive pour tous.

Musée de la gendarmerie nationale 1-3 rue Émile-Leclerc 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 14 54 64 http://gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

