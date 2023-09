Visites guidées exclusives Musée de la gendarmerie nationale Melun, 16 septembre 2023, Melun.

Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, le musée vous ouvre grand ses portes gratuitement de 10h à 18h. Venez profiter d’un programme varié et divertissant à l’occasion des journées européennes du patrimoine :

* Visites Guidées Exclusives : Plongez dans les expositions « Artisans et artistes de la Garde Républicaine » et « Les gendarmes et le sport ».

L’exposition « Artisans et artistes de la Garde Républicaine » vous emmènent dans l’univers captivant de l’artisanat et de l’art au sein de la Garde Républicaine.

L’exposition « les Gendarmes et le Sport » vous permet d’explorer les liens étroits entre le sport et l’accomplissement de leurs missions essentielles, mais aussi de découvrir comment l’esprit d’équipe, le courage, et le dépassement de soi sont au cœur de la gendarmerie.

* Expérience Sportive Inédite : Participez à une course d’orientation autour du musée ou testez vos compétences sur le parcours sportif sur le parvis. Immergez-vous dans l’entraînement sportif des militaires de la gendarmerie et découvrez leurs défis quotidiens.

* Escape game : Plongez-vous dans l’intrigue de notre tout nouvel escape game ! Explorez le bureau du conservateur, résolvez des énigmes et découvrez le mystère qui se cache derrière la disparition d’un objet de collection. Oserez-vous relever le défi en 15 minutes chrono ?

* Atelier badge : Repartez avec un souvenir unique en créant votre propre badge sur le thème des expositions du musée. Une manière amusante de prolonger votre visite et d’emporter un petit morceau de patrimoine avec vous.

Venez célébrer le patrimoine vivant et le patrimoine du sport au Musée de la Gendarmerie Nationale lors des Journées Européennes du Patrimoine 2023.

Note : Les départs pour la course d’orientation et le parcours sportif seront organisés tout au long de la journée.

♿️ Le Musée de la Gendarmerie Nationale est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de garantir une expérience enrichissante et inclusive pour tous.

