Cet évènement est passé Visite libre et gratuite au musée de la Gendarmerie nationale ! Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun Catégories d’Évènement: Melun

Seine-et-Marne Visite libre et gratuite au musée de la Gendarmerie nationale ! Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun, 13 mai 2023, Melun. Visite libre et gratuite au musée de la Gendarmerie nationale ! Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Entrée libre Le samedi 13 mai, à l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée de la Gendarmerie nationale sera gratuit de 19h à 23h.

De courtes visites sont prévues autour de plusieurs objets du musée. Des médiateurs seront présents dans les collections pour répondre à vos questions. Et plusieurs véhicules de la mémoire mécanique seront aussi présents sur le parvis du musée comme la 4L.

D’autres surprises vous attendent samedi 13 mai au musée de la Gendarmerie nationale. Musée de la Gendarmerie nationale de Melun 1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 0164145464 http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee/ https://www.facebook.com/musee.gendarmerienationale/;https://twitter.com/musee_gn © musée de la Gendarmerie nationale de Melun Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Nuits des musées Détails Catégories d’Évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Adresse 1-3 rue Émile Leclerc 77000 Melun Ville Melun Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun latitude longitude 48.545498;2.652954

Musée de la Gendarmerie nationale de Melun Melun Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melun/