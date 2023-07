La franc-maçonnerie lève le voile Musée de la franc-maçonnerie Paris, 16 septembre 2023, Paris.

La franc-maçonnerie lève le voile 16 et 17 septembre Musée de la franc-maçonnerie Entrée libre

Partez à la découverte des temples maçonniques et du musée.

L’hôtel Cadet, siège du Grand Orient de France, abrite une vingtaine de temples de taille, d’ancienneté et de style très variés, ils sont encore tous en activité. Le lieu abrite également le musée de franc-maçonnerie, Musée de France, qui vous dévoile plus de 3 siècles d’histoire.

Musée de la franc-maçonnerie 16 rue Cadet 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 45 23 74 09 http://www.museefm.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée de la franc-maçonnerie