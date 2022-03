Musée de la Fourme et des Traditions – Visites libres Sauvain Sauvain Catégories d’évènement: Loire

Sauvain Loire Sauvain Loire EUR Une architecture de ferme traditionnelle du Forez avec présentation de la vie rurale d’autrefois dont la fabrication de la Fourme de Montbrison.

museedelafourme@gmail.com +33 4 77 76 30 04 https://www.museedelafourme.com/

