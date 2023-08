L’art de la forge, un savoir-faire entretenu et à découvrir en parcourant ce musée Musée de la forge Murols Catégories d’Évènement: Aveyron

Murols L’art de la forge, un savoir-faire entretenu et à découvrir en parcourant ce musée Musée de la forge Murols, 16 septembre 2023, Murols. L’art de la forge, un savoir-faire entretenu et à découvrir en parcourant ce musée Samedi 16 septembre, 15h00 Musée de la forge Gratuit. Entrée libre. Maison du sentier de l’imaginaire « de feu et de vent ». Quels sont nos souvenirs du monde de la forge ? Pour nos enfants, une véritable découverte, cet artisanat est encore vivant, en voici les clés dans cette petite forge de campagne de l’Aveyron. Il y a 50 ans la petite forge a fermé ses portes. Aujourd’hui des passionnés lui redonnent vie. Vous la retrouvez intacte riche de toute l’histoire du forgeron. Vous êtes sur le sentier de l’imaginaire « de feu et de vent » connu pour son magnifique dragon de fer Blaise ; le gardien du feu. Musée de la forge 12600 Murols Murols 12600 Aveyron Occitanie Fermé il y a 50 ans, des passionnés lui redonnent vie. Vous le trouverez intact et riche de toute l’histoire du forgeron. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

