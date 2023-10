Après-midi récréatif d’Halloween Musée de la Forêt Renwez, 31 octobre 2023, Renwez.

Renwez,Ardennes

De 14h à 18hPrésence de Mickey et Minnie, jeux , boum, crêpes party, distribution de bonbons. Avec Xavier Animation Inscriptions jusqu’au samedi 29 octobre.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . EUR.

Musée de la Forêt

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



From 2:00 pm to 6:00 pm Presence of Mickey and Minnie, games, party, pancakes, distribution of candies. With Xavier Animation Registration until Saturday, October 29

De 14h a 18hPresencia de Mickey y Minnie, juegos, fiesta, fiesta de crepes, reparto de caramelos. Con Xavier Animation Inscripciones hasta el sábado 29 de octubre

Von 14 bis 18 UhrAnwesenheit von Mickey und Minnie, Spiele , Party, Crêpes-Party, Verteilung von Süßigkeiten. Mit Xavier Animation Anmeldung bis Samstag, 29. Oktober

Mise à jour le 2023-10-12 par Ardennes Tourisme