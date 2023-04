Atelier créatif féérique pour enfant Musée de la Forêt, 16 avril 2023, Renwez.

Deux ateliers créatifs pour les enfants autour de la féérie :Atelier 8 / 10 ans de 10h00 à 11h00: Fabrication de lutinsAtelier 10 / 12 ans de 11h00 à 12h00 : Fabrication d’une porte féérique.

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Musée de la Forêt Route de Sécheval

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



Two creative workshops for children around the fairy: Workshop 8 / 10 years from 10:00 am to 11:00 am: Elf makingWorkshop 10 / 12 years from 11:00 am to 12:00 pm: Making a fairy door

Dos talleres creativos para niños basados en cuentos de hadas: Taller para niños de 8 a 10 años de 10:00 a 11:00 horas: Creación de duendesTaller para niños de 10 a 12 años de 11:00 a 12:00 horas: Creación de una puerta de hadas

Zwei kreative Workshops für Kinder rund um das Thema Märchen:Workshop für 8- bis 10-Jährige von 10.00 bis 11.00 Uhr: Herstellung von KoboldenWorkshop für 10- bis 12-Jährige von 11.00 bis 12.00 Uhr: Herstellung einer märchenhaften Tür

