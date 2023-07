Plongez dans l’exposition de l’artiste Rolf Ball de Heiligenstein au cœur d’une demeure d’exception Musée de la Folie Marco Barr, 16 septembre 2023, Barr.

Découvrez l’exposition « Parcours de rêve » de l’artiste Rolf Ball de Heiligenstein.

Allusion colorée aux vitraux de nos cathédrales, son travail s’inspire de l’art iconographique des Orthodoxes. En voulant renouer avec l’art des icônes, il cherche à leur redonner une nouvelle destinée en les rendant plus modernes et accessibles à nos regards contemporains et occidentaux.

Musée de la Folie Marco 30 rue du Docteur Sultzer, 67140 Barr Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est 03 88 08 94 72 http://www.barr.fr La Folie Marco, grande demeure mi-seigneuriale mi-bourgeoise est devenue, grâce à un legs fait en 1960 à la ville de Barr, un musée. Les bâtiments et les collections qui y sont réunis constituent, pour l'amateur comme pour le touriste, un complément indispensable à la connaissance de la vie alsacienne.

Lorsque, de 1760 à 1763, Louis Félix Marco, avocat au Conseil souverain d’Alsace et bailli de la Seigneurie de Barr, fit construire cette belle maison sur un terrain aux portes de la ville, ses concitoyens et administrés la traitèrent de « folie ». Aussi mourut-il à peu près ruiné.

Vidée de son contenu, mais conservant quelques éléments essentiels de son décor intérieur, la maison passa par diverses mains et ce sont les derniers propriétaires, les frères Henri et Gustave Schwartz, qui la léguèrent, remeublée avec amour, à leur ville natale.

C’est ainsi que la « Folie Marco » est aujourd’hui un musée du mobilier bourgeois alsacien. Découvrez au rez-de-chaussée une salle à manger à décors boisés, meublée Empire et Restauration. Au premier étage vous trouverez un salon ovale à décors stuqués d’époque, meublé de style Régence et Louis XV. Au second, un grand salon, de style Renaissance rhénane, avec des armoires alsaciennes du XVIIe siècle.

Vous verrez également d’importantes collections de faïences et de porcelaines (Strasbourg, Niderviller, Sèvres, Lunéville, Est de la France et Allemagne), et d’étains locaux, des tapisseries d’Aubusson, des poêles alsaciens des XVIIIe et XIXe siècles. Ne manquez pas d’aller faire une promenade sur les terrasses engazonnées du jardin et, par les fenêtres du musée, contemplez le clos du vignoble qui appartient à la propriété depuis 1792.

© Musée de la Folie Marco