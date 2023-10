Samedi soir du Patrimoine Musée de la Fleur d’Ollioules Ollioules, 13 mai 2023, Ollioules.

La Nuit des Musée à Ollioules commence à 18h avec un concert de musique de chambre réalisé par le Conservatoire de TPM au Jardin Frédéric Mistral, jardin accolé au Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules.

Puis, à 19h les visiteurs sont invités à entrer dans la salle d’exposition temporaire du musée, le couvent des observantins, pour assister au vernissage de « Vivante, Vibrante Nature ». Exposition sur la Canne de Provence et photographies du club Diaphragme et Lumière.

A 20h, départ de la Balade des Musées. Ce parcours commence par une visite libre du Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules puis un guide emmènera les visiteurs de musées en musées à travers Ollioules. Première étape au Musée de l’Ecole publique afin de découvrir l’Histoire de l’enseignement sous la IIIème République française. Puis, direction le Musée archéologique Bottin-Layet et sa collection d’artéfacts celto-ligures pour ensuite redescendre vers le Vieux Moulin où l’exposition « L’Art, La Vie » de Geneviève Parizot et Stéphane Marcellesi attend les visiteurs. Enfin, retour au Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules pour découvrir la chapelle de l’observance, ouverte exceptionnellement pour la Nuit européenne des musées.

Musée de la Fleur d'Ollioules 04 rue de la Tour 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d'Azur Situé dans l'ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur d'Ollioules propose de découvrir l'Histoire de l'horticulture à Ollioules depuis 1850. Le jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieux des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de ligne de transport en commun et à été conçu pour accueillir un public PMR.

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Service Culture et Patrimoine – Mairie d’Ollioules