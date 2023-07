FIL-EZ AUX MUSÉES ! Musée de la figurine historique Compiègne, 16 septembre 2023, Compiègne.

FIL-EZ AUX MUSÉES ! 16 et 17 septembre Musée de la figurine historique Entrée libre

Les musées de Compiègne vous invitent à partager l’histoire du patrimoine de Compiègne et de sa région. Suivez le fil rouge d’un musée à l’autre et venez découvrir et tisser des liens entre le patrimoine et les collections des musées.

Musée de la figurine historique 28 place de l’Hôtel de Ville – 60200 Compiègne Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France 03 44 20 26 04 http://www.musee-figurine.fr Né en 1927, du legs de la collection d’Alfred Ternisien, le musée rassemble aujourd’hui près de 100000 figurines des XVIIIème, XIXe et XXme siècles. Elles offrent un vaste panorama de l’histoire de France et de l’Europe, de l’Antiquité à la Seconde Guerre Mondiale. D’importants dioramas illustrent tout particulièrement l’épopée napoléonienne. Des armes et de rares souvenirs historiques complètent cette collection unique en France. A1 ( Paris-Lille ) Parc de stationnement (à 300 mètres) Gare SNCF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musées de Compiègne, photos: Ch. Schryve