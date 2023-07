Musée de la Fête Foraine Musée de la Fête Foraine 136 rue Félix Faure 59350 St-André-lez-Lille Saint-André-lez-Lille, 16 septembre 2023, Saint-André-lez-Lille.

Le Musée de la Fête Foraine vous propose une immersion dans une foire 1900. Attractions, manèges, jeux, décors, art forain … un visite ludique et festive, dans l’univers d’un art populaire de notre patrimoine commun, celui de la fête, de la rue, de l’éphèmere… Les souvenirs de barbe à papa et l’odeur des gaufres, des premiers frissons sur les chevaux galopants ou du premier baiser dans la chenille à capote…

Musée de la Fête Foraine 136 rue Félix Faure 59350 St-André-lez-Lille 136 rue Félix Faure 59350 Saint-andré-lez-lille Saint-André-lez-Lille 59350 Nord Hauts-de-France 03 20 33 30 70 https://www.museedelafeteforaine.com L’Art Forain (Manèges entiers et sujets de manège, Décors, Entresorts, Jeux, Maquettes, Marionnettes, Cirque), un univers onirique, celui des Ducasses et Foires du siècle dernier. Une collection d’art populaire de 1870 à 1960. Ainsi qu’un important fond d’archives et de documentations à partir de 1830. Parking VL, BUS, Vélo. Bus Ligne 14, arrêt Pont de l’Abbaye (Marquette lez Lille)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©MFFE