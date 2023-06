Musée et Traditions Musée de la ferme à l’ancienne Bourg-Argental Catégories d’Évènement: Bourg-Argental

Découverte d’outils et objets anciens

Démonstration de battage et vanage du blé

Musée de la ferme à l'ancienne 1 chemin de Morel, 42220 Bourg-Argental, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes
04 77 39 60 75
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

