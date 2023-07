Visite guidée Musée de la Faïencerie de Gien Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret Visite guidée Musée de la Faïencerie de Gien Gien, 16 septembre 2023, Gien. Visite guidée 16 et 17 septembre Musée de la Faïencerie de Gien Tarif unique: 5€ Les visites guidées sont sur réservation obligatoire. Ouverture des inscriptions courant septembre. Musée de la Faïencerie de Gien 78 Place de la Victoire 45500 Gien Gien 45500 Varades Loiret Centre-Val de Loire 02 38 67 21 06 http://www.gien.com [{« type »: « phone », « value »: « 0238052106 »}] Installé dans l’ancien couvent des minimes restauré à l’occasion des 200 ans de la la Faïencerie de Gien en 2021, le musée se situe dans l’enceinte de la Manufacture. Il présente une collection unique, mêlant approche artistique, historique et technique. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Détails
Musée de la Faïencerie de Gien
Adresse 78 Place de la Victoire 45500 Gien
Ville Gien

