Atelier famille de peinture sur biscuit Faiencerie de Gien 31 octobre et 2 novembre Musée de la Faïencerie de Gien Voir https://www.gien.com/fr/musee-fr

Personnalisez vous-même votre pièce en faïence à la peinture acrylique, et repartez avec votre création !

À l’issue de l’atelier, vos pièces peintes sont vernies à la bombe, pour un aspect brillant et surtout pour que cela tienne.

Pour cette raison, les pièces ne pourront pas être utilisées à des fins alimentaires.

Musée de la Faïencerie de Gien 78 Place de la Victoire, Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 05 21 06 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.gien.com/fr/musee-fr »}, {« type »: « email », « value »: « museegien@gien.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T13:30:00+01:00 – 2023-10-31T15:00:00+01:00

2023-11-02T13:30:00+01:00 – 2023-11-02T15:00:00+01:00

