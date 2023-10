Circuit de la Faïence Musée de la Faïence Sarreguemines, 13 mai 2023, Sarreguemines.

Circuit de la Faïence Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée de la Faïence Dans le cadre de la Nuit des Musées, l’équipe des Musées vous propose deux circuits : le premier à 19h et le second à 21h, à la tombée du jour !

Départ au Jardin d’Hiver du Musée de la Faïence.

Le Circuit de la Faïence de Sarreguemines offre la possibilité de sillonner la ville sur les traces de l’une des productions faïencières les plus appréciées au monde.

Musée de la Faïence 17 rue Poincaré 57200 Sarreguemines Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est 03 87 98 93 50 http://www.sarreguemines-museum.eu/ https://fr-fr.facebook.com/musees.desarreguemines/ Le musée est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des Faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1914.Vous y trouverez de riches collections de céramiques, qui témoignent de la diversité des styles proposés par la faïencerie pour couvrir tous les goûts et besoins de sa clientèle en matière de décoration et d’arts de la table.

La pièce la plus précieuse des collections du Musée de la Faïence ?

Sûrement l’ensemble formé par son jardin d’hiver, construit en 1880, et classé Monument historique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

© Ville de Sarreguemines