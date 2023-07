Atelier Plaque à part Musée de la Faïence – Quimper Quimper, 16 septembre 2023, Quimper.

Atelier Plaque à part 16 et 17 septembre Musée de la Faïence – Quimper Atelier sur réservation au 02 98 90 12 72. 8 places disponibles par session. 5€

Partez d’une boule d’argile autodurcissante et transformez-la en une plaque décorée à votre goût. À l’image de Jean-Claude et Marjatta Taburet, usez et abusez des emporte-pièces ou tampons mis à votre disposition pour créer frises et motifs !

Ramenez votre création à la maison, pour séchage et contemplation.

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l'univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd'hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Musée de la Faïence de Quimper