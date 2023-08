Explorez le musée de la Faïence Musée de la Faïence – Quimper Quimper, 16 septembre 2023, Quimper.

Explorez le musée de la Faïence 16 et 17 septembre Musée de la Faïence – Quimper visite libre du musée – visite guidée de l’exposition temporaire

Explorez le musée de la Faïence en visite libre

Plongez dans l’univers fascinant de cette tradition artisanale et industrielle qui fait partie de l’histoire de Quimper. Une visite enrichissante vous attend, vous permettant de découvrir l’histoire, les techniques et les merveilles de la faïence.

Rdv. 14 rue Jean-Baptiste-Bousquet

Visites guidées de l’exposition temporaire

Marjatta et Jean-Claude Taburet, du légendaire celte à la délicatesse finlandaise

Partez à la découverte de l’œuvre d’un couple de céramistes quimpérois, Marjatta et Jean-Claude Taburet. À eux deux, ils cumulent un siècle de création à Quimper. Découvrez leur univers pictural, légendaire et sculptural, aux couleurs de la Bretagne et de la Finlande.

Samedi / 10h30 et 15h30 – Dimanche / 10h30

e-réservation*

Durée : 45 min

Rdv. à l’accueil du musée

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne 02 98 90 12 72 http://musee-faience-quimper.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

