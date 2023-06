Rendez-vous aux jardins – Entre jardin de simples et herbes magiques Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Rendez-vous aux jardins – Entre jardin de simples et herbes magiques Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, 3 juin 2023, Nevers. Rendez-vous aux jardins – Entre jardin de simples et herbes magiques Samedi 3 juin, 14h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Gratuit | À partir de 10 ans | Sur inscription Entre jardin de simples, coin potager et herbes magiques, découvrez les secrets des jardins à la mode médiévale à l’abbaye Notre-Dame, et déambulez sous les belles couleurs de la roseraie des remparts. Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/rendez-vous-aux-jardins-entre-jardin-de-simples-et-herbes-magiques/ »}] https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/rendez-vous-aux-jardins-entre-jardin-de-simples-et-herbes-magiques/ Situé dans l’ancien cloître de l’abbaye Notre-Dame, le jardin du musée de la Faïence propose, entre autres agréments, de revisiter les carrés des simples avec une palette végétale illustrant le pouvoir des plantes. 16 rue Saint-Genest ou Promenade des Remparts Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

