Visite guidée – Le Palais Ducal Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Visite guidée – Le Palais Ducal Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, 30 décembre 2023 13:00, Nevers. Visite guidée – Le Palais Ducal Samedi 30 décembre, 14h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Gratuit – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Palais Ducal, par l’Office du Tourisme – Sur inscription – Règlement par chèque ou espèces Réaménagé à la fin des années 80, l’ancien château des seigneurs de Nevers devenu Palais de Justice au 19e siècle, témoigne de l’évolution architecturale du Moyen Age vers la Renaissance. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T15:30:00+01:00

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T15:30:00+01:00 palais ducal Ville de Nevers Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Code postal 58000 Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Latitude 46.986221 Longitude 3.155149 latitude longitude 46.986221;3.155149

Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/