Le musée à la lampe torche Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, 24 novembre 2023, Nevers.

Le musée à la lampe torche Vendredi 24 novembre, 18h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Gratuit – A partir de 6 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription

Etes-vous déjà venus au musée…la nuit ? Le musée de la Faïence et des Beaux-Arts et l’association des Amis du musée vous invitent à découvrir ou redécouvrir le lieu et ses collections à travers une visite guidée entre ombres et lumière. Tous à vos lampes torches !

Et plus si affinité ? A l’issue de la visite, vous pourrez rencontrer les Amis du Musée.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

