Cycle de rencontres-ateliers : Un jour dans la peau d'une conservatrice du patrimoine Dimanche 12 novembre, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Gratuit – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription A travers trois rencontres, le musée vous propose de découvrir quelques professions du patrimoine en expérimentant leurs tâches clés ! Le 12 novembre, c'est au tour du métier de conservateur du patrimoine. Chargé de préserver les objets mais aussi de les étudier et de les exposer, le conservateur est responsable d'une collection et parfois, du musée lui-même. Deviendrez-vous un expert en acquisition d'œuvre d'art ? Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

