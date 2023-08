Au fil de la Loire : deux mille ans de commerce du vin Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Au fil de la Loire : deux mille ans de commerce du vin Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, 10 septembre 2023, Nevers. Au fil de la Loire : deux mille ans de commerce du vin Dimanche 10 septembre, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 15 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription A travers une balade historique le long de la Loire, partez à la découverte de ses vins, de ses vignerons et de ses négociants, de Sancerre au pays nantais, en passant par l’Orléanais, la Touraine et l’Anjou. Emmanuel Brouard, docteur en histoire moderne présentera son travail de recherche qui, de la Gaule romaine à la crise du phylloxéra, démontre le rôle primordial du fleuve dans l’évolution des appellations ligériennes. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T15:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:30:00+02:00

2023-09-10T15:00:00+02:00 – 2023-09-10T16:30:00+02:00 conférence causerie Flammarion Détails Catégories d’Évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Ville Nevers Departement Nièvre Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers latitude longitude 46.986221;3.155149

Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/