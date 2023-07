Les p’tits contes au musée Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Les p'tits contes au musée
9 et 30 août
Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin

Tarif plein 10€ – A partir de 3 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription

Te souviens-tu de Félix et Antoine ? Nos deux petits anges farceurs sont de retour. Mais voilà que cette année, un troisième larron s'est invité au musée. Il s'appelle Bacchus ! Prends ton coussin, emmène tes parents et viens les retrouver !

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin
16 rue Saint Genest 58000 Nevers
Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
+33 (0)3 86 68 44 60
https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

2023-08-09T18:00:00+02:00 – 2023-08-09T19:30:00+02:00

