Trois siècles de vin et de faïence – Visite de l’exposition Buvons ! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, 21 juillet 2023, Nevers.

Trois siècles de vin et de faïence – Visite de l’exposition Buvons ! 21 juillet – 25 août, les vendredis Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint Genest – Sur inscription

Buvons…oui, mais à travers trois siècles de faïence ! Votre guide vous mènera à la découverte des formes et des usages pour boire, conserver et goûter le vin. La faïence et le vin, d’abord réservés au 17e siècle à la table des princes, gagnent ensuite les maisons bourgeoises et les tavernes. Au 19e siècle, désormais accessibles à tous, ils deviennent un patrimoine partagé : à votre tour de vous l’approprier !

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/trois-siecles-de-vin-et-de-faience-visite-de-lexposition-buvons/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T16:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00

2023-08-25T16:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:30:00+02:00

visite guidée vin

Ville de Nevers