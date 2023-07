Sur les pas de l’ammonite Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Sur les pas de l'ammonite

Jeudi 20 juillet, 14h30
Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin

Tarif 5€ – De 6 à 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint-Genest – Sur inscription

Bonjour, je suis l'ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C'est mon nom !… Mais tu peux m'appeler Erymno ! J'ai vécu des millions d'années avant de devenir un fossile caché dans la pierre de Nevers. Aujourd'hui, je serai ton guide pour te raconter mon histoire et celle de Nevers et nous fabriquerons une ammonite aux mille couleurs !

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin
16 rue Saint Genest 58000 Nevers
+33 (0)3 86 68 44 60
https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

