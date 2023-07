Boire et déboires Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Boire et déboires Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, 14 juillet 2023, Nevers. Boire et déboires 14 juillet et 11 août Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint Genest – Sur inscription Introduction dans l’exposition, Buvons ! La faïence raconte le vin suivie d’une promenade dans l’histoire des lieux où l’on servait à boire, en abordant l’histoire des maisons de ville qui renfermaient les tonneaux de vin arrivés par chemins d’eau et de terre et autres auberges aux noms bien pensés Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/boire-et-deboires/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T16:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:30:00+02:00

