Nièvre Nevers 17ème siècle : de la chapelle Sainte-Marie à l’église Saint-Pierre Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers, 13 juillet 2023, Nevers. Nevers 17ème siècle : de la chapelle Sainte-Marie à l’église Saint-Pierre 13 juillet – 24 août, les jeudis Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint Genest – Sur inscription Le patrimoine de la ville de Nevers fait la part belle aux églises, ces édifices retracent les périodes de réforme de l’Eglise catholique à travers des architectes, plans et liturgie, véritables marqueurs souvent difficiles à décrypter. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/nevers-17eme-siecle-de-la-chapelle-sainte-marie-a-leglise-saint-pierre/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T16:00:00+02:00 – 2023-07-13T17:30:00+02:00

