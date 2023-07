Saint-Etienne, sur la route du patrimoine clunisien Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Saint-Etienne, sur la route du patrimoine clunisien

10 juillet – 28 août, les lundis

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin

Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 16 Rue Saint Genest – Sur inscription

« Monument le plus parfait que le XIe siècle ait laissé à la France » selon Viollet-le-Duc, Saint-Étienne est l'une des églises romanes les mieux conservées et les plus intéressantes par la pureté de son style. Située au cœur d'un ancien bourg franc, elle se trouve entourée de quelques-uns des plus beaux hôtels particuliers de Nevers.

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin
16 rue Saint Genest 58000 Nevers
Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
+33 (0)3 86 68 44 60

