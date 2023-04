Visite guidée – La sagesse fixe la fortune ! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée – La sagesse fixe la fortune ! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 19 avril 2023, Nevers. Visite guidée – La sagesse fixe la fortune ! Mercredi 19 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 10 € tarif plein – Rendez-vous au musée de la Faïence et des Beaux Arts, 16 rue Saint-Genest – Sur inscription – A partir de 12 ans Avec cette devise, nous entrons dans le monde secret de deux banques importantes, la Caisse d’Epargne et la Banque de France. Aménagées à la même époque par le même architecte, elles présentent un style résolument différent,reflet des préoccupations et des attentes des années 1920. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-la-sagesse-fixe-la-fortune/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

