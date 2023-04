Visite guidée – L’esprit de Cluny à Nevers Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée – L’esprit de Cluny à Nevers Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 17 avril 2023, Nevers. Visite guidée – L’esprit de Cluny à Nevers Lundi 17 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 10 € tarif plein – Rendez-vous au musée de la Faïence et des Beaux Arts, 16 rue Saint-Genest – Sur inscription – A partir de 12 ans Si l’ancien prieuré St Etienne est considéré comme le symbole de la présence clunisienne à Nevers, il n’est pas le seul ! Venez découvrir les édifices religieux rattachés à Cluny au cours des siècles dans les différents quartiers de la ville et l’empreinte urbaine qu’ils laissent aujourd’hui. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-lesprit-de-cluny-a-nevers/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

