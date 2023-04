Visite guidée – Les secrets de l’héraldique Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée – Les secrets de l’héraldique Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 12 avril 2023, Nevers. Visite guidée – Les secrets de l’héraldique Mercredi 12 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 10 € tarif plein – Rendez-vous au musée de la Faïence et des Beaux Arts, 16 rue Saint-Genest – Sur inscription – A partir de 12 ans Venez apprendre un autre langage le temps d’une après-midi, celui de l’héraldique qui met en scène couleurs et formes pour former de véritables cartes d’identité racontant l’histoire des familles comtales et ducales et des villes de l’ancien Nivernois. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-les-secrets-de-lheraldique/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

