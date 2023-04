Visite guidée – Le bourg Saint-Etienne, une histoire particulière Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Visite guidée – Le bourg Saint-Etienne, une histoire particulière Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 10 avril 2023, Nevers. Visite guidée – Le bourg Saint-Etienne, une histoire particulière Lundi 10 avril, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 10 € tarif plein – Rendez-vous au musée de la Faïence et des Beaux Arts, 16 rue Saint-Genest – Sur inscription – A partir de 12 ans Discrète et mystérieuse, elle n’en est pas moins « Le monument le plus parfait que le Moyen-Age ait laissé à la France », ce n’est pas nous qui l’avons inventé mais on ne va pas se priver de le répéter !

En toute simplicité, nous parlerons de son architecture, du bourg franc qu’elle a vu se développer et du rôle qu’elle va jouer aujourd’hui au sein de la Fédération des Sites Clunisiens dans la demande de classement au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-le-bourg-saint-etienne-une-histoire-particuliere-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T15:00:00+02:00 – 2023-04-10T16:30:00+02:00

