Visite guidée – De verre et de faïence, mille éclats au musée Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 9 avril 2023, Nevers. Visite guidée – De verre et de faïence, mille éclats au musée 9 – 23 avril, les dimanches Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 10 € tarif plein – Rendez-vous au musée de la Faïence et des Beaux Arts, 16 rue Saint-Genest – Sur inscription – A partir de 12 ans Depuis la fondation de l’abbaye au VIIème siècle, se sont succédés sur ce site ; novices et puissantes abbesses, prêtres réfractaires, notables, policiers et archéologues avant que les conservateurs n’en fassent leur domaine. Installé dans l’abbaye en 1971, le musée a fait peau neuve de 2003 à 2013 en se dotant d’une entrée contemporaine et d’une nouvelle muséographie mettant en valeur des collections de faïences et de verres émaillés uniques en France. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/patrimoine/visite-guidee-de-verre-et-de-faience-mille-eclats-au-musee-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T15:00:00+02:00 – 2023-04-09T16:30:00+02:00

2023-04-23T15:00:00+02:00 – 2023-04-23T16:30:00+02:00 visite guidée musée ville de Nevers

Catégories d'Évènement: Nevers, Nièvre
Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin
Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers
Ville Nevers

