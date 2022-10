Visite guidée – La cathédrale de bas en haut Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Visite guidée – La cathédrale de bas en haut Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 30 octobre 2022, Nevers. Visite guidée – La cathédrale de bas en haut Dimanche 30 octobre, 14h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin

7 € tarif plein – Rendez-vous au musée de la Faïence et des Beaux-Arts pour la prise des billets – 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers – sur inscription – A partir de 10 ans

Véritable livre de pierre de l’architecture religieuse, la cathédrale de Nevers domine la ville depuis le Moyen-Age. Gravissons ensemble les marches de son histoire jusqu’en haut de la tour Bohier. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

+33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/

