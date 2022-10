Conférence « Ce que nous apprennent les stèles funéraires sur les habitants de la Nièvre antique ? » Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Conférence « Ce que nous apprennent les stèles funéraires sur les habitants de la Nièvre antique ? » Dimanche 23 octobre, 16h00 Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin

Entrée libre

Les trois stèles entrées en dépôt au Musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers ont été découvertes au XIXe siècle. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

+33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ Conférence « Ce que nous apprennent les stèles funéraires sur les habitants de la Nièvre antique ?« Mme Aurélie Ducreux, Archéologue

Archeodunum Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray Le Bourg 58370 Glux-en-Glenne Dimanche 23 octobre 2022, à 16 heures

Entrée libre et gratuite Musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers – Société Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts Les stèles funéraires constituent l’un des témoignages les plus abondants de l’archéologie pour comprendre la perception de la mort à l’époque romaine. Elles nous ont laissé des milliers de témoignages et d’épitaphes à travers lesquelles nous pouvons aborder la place des défunts dans la société romaine. Les trois stèles entrées en dépôt au Musée de la faïence et des beaux-arts de Nevers ont été découvertes au XIXe siècle. D’allure modeste, elles sont ornées des portraits du défunt tenant le plus souvent des objets et des attributs qu’il est parfois difficile d’identifier.

Mais l’étude de ces monuments funéraires va bien au-delà de la simple représentation de personnages : elle permet d’appréhender les styles de l’art funéraire, les modes de vie et le statut social des défunts et témoigne des aspects de la vie quotidienne dans l’antiquité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-23T16:00:00+02:00

2022-10-23T17:00:00+02:00 Aurélie Ducreux

