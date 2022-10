Exposition temporaire – Exp’EAU. Eau, architecture et usages. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Exposition temporaire – Gratuit – Rendez-vous au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts -16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers

A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Nièvre investit la nef du musée de la faïence et des beaux-arts. Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

+33 (0)3 86 68 44 60 https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/ Au programme : une exploration des architectures nivernaises contemporaines faisant usage de l’eau, dans des fonctions essentielles à la vie humaine : héberger, nourrir, se déplacer ou encore se divertir.

