Vernissage de l'exposition Daniel Humair – Equilibre Samedi 29 octobre, 18h30 Musée de la faïence et des Beaux-Arts de Nevers

gratuit

en présence de Daniel Humair et Vincent Lê Quang (saxophone) Musée de la faïence et des Beaux-Arts de Nevers 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-36/vernissage-de-lexposition-daniel-humair-equilibre »}] Percussionniste de renommée internationale reconnu par la scène du jazz, Daniel Humair pratique également la peinture depuis plus de soixante ans, comme exercice et plaisir quotidien. Superposition de lignes, de couleurs, de formes… La peinture de Daniel Humair est un univers mouvant. C’est à une plongée dans ce monde singulier que vous convie D’Jazz Nevers, en partenariat avec le musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers. https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-36/vernissage-de-lexposition-daniel-humair-equilibre

2022-10-29T18:30:00+02:00

© Daniel Humair

