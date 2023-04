Le Grand Feu (joyeux A) Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samadet Catégories d’évènement: Landes

Le Grand Feu (joyeux A) Musée de la Faïence et des Arts de la Table, 13 mai 2023, Samadet. Le Grand Feu (joyeux A) Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Faïence et des Arts de la Table En partenariat avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine (Fonds Régional d’Art Contemporain) et dans le cadre du programme La fabrique de l’art, le musée départemental accueille l’œuvre Le Grand Feu (joyeux A) de l’artiste plasticienne Coline Gaulot.

Après des études dans le domaine du théâtre, puis une formation artistique au Japon, Coline Gaulot obtient en 2012 le Diplôme National Supérieur d’Études Plastiques à Bordeaux. Mêlant peinture, porcelaine et écriture, elle cartographie dans son travail artistique l’expérience vécue, de la plus autobiographique à la plus commune. Elle obtient en 2020 le Prix du FRAC MECA.

Le Grand Feu (joyeux A) est une installation composée de 26 gâteaux en porcelaine et de 37 textes. Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://museesamadet.landes.org Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace polysensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours . Enfin, une exposition temporaire est organisée de la mi-janvier au début du mois d’octobre. Boutique et démonstration de fabrication de faïence. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

