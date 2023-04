Portes ouvertes du musée Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samadet Catégories d’évènement: Landes

Portes ouvertes du musée Musée de la Faïence et des Arts de la Table, 13 mai 2023, Samadet. Portes ouvertes du musée Samedi 13 mai, 19h00 Musée de la Faïence et des Arts de la Table Profitez de la Nuit européenne des musées pour (re)découvrir le musée départemental qui présente dans 3 salles permanentes, ses collections de faïences, sorties des fours de la Manufacture Royale de fayence de Samadet ( aujourd’hui disparue), les tables dressées qui nous permettent de découvrir les évolutions des objets de table comme les couverts, les assiettes , les verres, les services etc…( du moyen-âge au 19e siècle). Des odeurs de plat caractéristique de chaque époque et des petits reportages sur l’histoire de la table complètent la visite. Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://museesamadet.landes.org Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace polysensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours . Enfin, une exposition temporaire est organisée de la mi-janvier au début du mois d’octobre. Boutique et démonstration de fabrication de faïence. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

