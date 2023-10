Visite de l’exposition temporaire – Je mange donc je suis : consommer la nature Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samadet, 13 mai 2023, Samadet.

Profitez de la Nuit européenne des musées pour (re)découvrir le second volet de l’exposition – Je mange donc je suis – intitulé -consommer la nature- créé en collaboration avec le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Cette exposition, centrée sur les ressources alimentaires dans lesquelles l’Homme puise pour se nourrir, questionne nos modes de consommations et de productions alimentaires d’aujourd’hui.

Que trouve-t-on dans notre assiette ? Face à une augmentation exponentielle de la population mondiale, que mangerons-nous demain si la gestion de nos ressources naturelles n’est pas intelligemment gérée ?

Des photographies de Liu Bolin, un caddie géant de Lilian Bourgeat, des dispositifs audiovisuels complètent cette exposition.

Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://museesamadet.landes.org Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace polysensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours . Enfin, une exposition temporaire est organisée de la mi-janvier au début du mois d’octobre. Boutique et démonstration de fabrication de faïence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

©Frédérique BELOTTI